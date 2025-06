Minervino Murge, il Dream Festival tra mongolfiere e tradizione

MINERVINO MURGE – Musica, danza, spettacolo e gastronomia nel Dream Festival della Murgia. Le celebrazioni del solstizio d’estate aprono il programma stagionale a Minervino Murge, con il territorio che mette in mostra le sue peculiarità e le sue tradizioni. L’evento ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale e della Pro Loco cittadina. Emozione per lo show delle Mongolfiere Sud Italia. Un momento romantico che ha permesso a diversi avventori di cimentarsi in un percorso emozionante con vista sulla Murgia.

