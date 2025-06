Minervino di Lecce, sequestrato un uliveto abusivo

Un fondo rustico trasformato in modo illecito, con lavori edilizi non autorizzati e la messa a dimora di oltre 200 ulivi privi di documentazione di tracciabilità. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali del Nucleo di Otranto nel corso dei controlli disposti a livello nazionale nell’ambito della campagna “Pascolo Sicuro”.

L’area oggetto di accertamenti si trova in contrada Santa Croce, nel territorio comunale di Minervino di Lecce, all’interno di una zona soggetta a vincolo paesaggistico, secondo quanto previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Durante l’ispezione, i militari hanno rilevato:

• la realizzazione non autorizzata di muretti a secco e di un fabbricato in muratura di circa 4 metri quadrati, presumibilmente adibito a locale di servizio;

• la costruzione di due colonne in tufo poste ai lati dell’accesso alla proprietà;

• la fresatura della roccia affiorante per una superficie di circa 6.900 metri quadrati, intervento ritenuto rilevante dal punto di vista della trasformazione territoriale.

La trasformazione del fondo, ufficialmente censito come pascolo, era finalizzata alla realizzazione di un uliveto, che risulta effettivamente impiantato con 221 giovani piantine di ulivo. Tuttavia, il titolare del terreno non ha fornito alcuna documentazione sulla provenienza degli alberi né sul rispetto delle normative fitosanitarie, in particolare l’obbligo del passaporto “Xylefa”, previsto dal Regolamento UE 2020/1201 per contrastare la diffusione del batterio della Xylella fastidiosa.

In base al Decreto legislativo 19/2021, che disciplina le misure contro l’introduzione di organismi nocivi, i Forestali hanno elevato una sanzione amministrativa e proceduto al sequestro dell’intera piantagione. Se dovesse essere disposta la confisca, gli ulivi verranno distrutti, per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

Non solo. I Carabinieri Forestali hanno anche denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce il proprietario e il conduttore del fondo per:

• interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 44 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia),

• realizzazione di opere in area vincolata senza l’autorizzazione paesaggistica, come previsto dagli articoli 146 e 181 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

