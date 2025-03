Minervino di Lecce, fuggì dopo aver investito e ucciso anziana: identificato 38enne

E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri il pirata della strada che lo scorso 4 novembre sulla strada provinciale che collega Minervino di Lecce a Giuggianello travolse uccidendola Anna Caroppo, una donna di 70 anni di Specchia Gallone che insieme al marito 65enne camminava sul ciglio della strada. I due stavano tornando in paese a piedi dopo che la loro auto era rimasta in panne a circa un chilometro di distanza. L’uomo rimase illeso la donna invece morì sul colpo. Dopo una lunga e articolata indagine i carabinieri sono risaliti al presunto responsabile: si tratta di un carrozziere di 38 anni di Poggiardo già noto alle forze dell’ordine. E’ stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Insieme a lui è finito nei guai anche il suo datore di lavoro, indagato per favoreggiamento.

Sono stati decisivi per le indagini i frammenti di uno specchietto retrovisore che sono risultati corrispondenti per forma e per matricola a quelli originariamente montati sul veicolo in uso al pirata della strada, inoltre i carabinieri hanno ricostruito tutto il tragitto che l’auto ha percorso dopo l’incidente analizzando decine di filmati ripresi dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti non solo nella zona dell’incidente, ma anche nei comuni di Giuggianello, Giurdignano e Spongano. Inoltre, ulteriori riscontri sono stati ricavati dagli spostamenti del telefono in uso al 38enne , attraverso l’analisi dei tabulati telefonici. Una volta individuata la targa del veicolo pirata, è emerso che il responsabile dell’incidente per non essere scoperto aveva provveduto a riparare i danni causati dall’impatto nella officina dove lavorava.

