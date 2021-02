Minervino di Lecce | Arrestato il presunto killer di Sonia di Maggio

Arrestato ad Otranto il presunto killer di Sonia Di maggio, di 29 anni, originaria di Rimini, uccisa a coltellate. Si tratta di Salvatore Carfora, di 39 anni, della provincia di Napoli. La giovane da qualche tempo viveva in Salento con un nuovo fidanzato. La tragedia si è consumata ieri sera a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio. La ragazza al momento del delitto, compiuto con coltellate, si trovava per strada con il fidanzato. I poliziotti del Commissariato di Otranto stanno conducendo le indagini.