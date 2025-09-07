7 Settembre 2025

Minervino, agricoltore investito dal trattore durante la raccolta: è grave

Maria Fiorella 7 Settembre 2025
Un agricoltore di 61 anni di Andria è rimasto gravemente ferito questa mattina durante la raccolta dell’uva in un’azienda agricola di Minervino. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava lavorando con un trattore che, a causa di una pendenza del terreno, è improvvisamente retrocesso investendolo. L’agricoltore, che ha riportato fratture multiple alle costole, alla gamba e al volto, è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria. Nonostante la gravità delle lesioni, le sue condizioni sono stabili e risulta cosciente. Sul posto sono intervenuti i tecnici della prevenzione della Asl Bt, Andrea Fattizzo e Silvia Losciale, per avviare i primi accertamenti. I due esperti fanno parte del servizio Spesal, diretto dalla dottoressa Gianna Miccoli. L’incidente ha spinto le autorità a sequestrare il trattore coinvolto, in attesa di una perizia tecnica che ne chiarisca le cause. Il Pm ha disposto l’avvio delle indagini per verificare eventuali violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro.

