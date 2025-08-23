23 Agosto 2025

Minaccia la sorella per questioni ereditarie: in carcere 43enne di Corato

Antonella Fazio 23 Agosto 2025
centered image

CORATO – Nonostante sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avrebbe molestato ripetutamente la sorella minacciandola di bruciarle l’auto – cosa poi avvenuta – e la casa, di farle male fisicamente, chiamandola tutti i giorni e pretendendo 200 euro al mese per ripagarla dell’eredità mai avuta dal padre.

Atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio in concorso, tentata estorsione continuata e violazione della misura della sorveglianza speciale” commessi a luglio scorso, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Per questo per una 43enne di Corato si sono aperte le porte del carcere su ordinanza del gip del tribunale di Trani e richiesta della stessa procura.

Secondo le indagini, la donna avrebbe minacciato più e più volte la sorella – tanto da essere sottoposta già alla sorveglianza speciale – per questioni ereditarie. Per la 43enne, vent’anni prima il padre delle due avrebbe donato alla vittima un terreno sul quale quest’ultima avrebbe costruito un’abitazione mentre lei non avrebbe ricevuto nulla. Per questo avrebbe preteso un indennizzo di 200 euro al mese. E a luglio scorso, per far vedere quanto fosse ferma in questa sua battaglia, avrebbe anche incendiato l’auto della sorella.

La donna, dopo essere stata rintracciata a Corato, è stata condotta nel carcere femminile di Trani in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

