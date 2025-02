Minaccia di lanciarsi dal terzo piano: salvato da vigili del fuoco e carabinieri

Si era arrampicato sul davanzale del balcone minacciando di lanciarsi nel vuoto. Per fortuna, dopo l’allarme lanciato da residenti e parenti, l’intervento provvidenziale di vigili del fuoco e carabinieri è servito riportare il giovane alla ragione, evitando una tragedia.

È accaduto questa mattina in un centro della provincia di Brindisi, dove un adolescente, ancora minore, ha minacciato di lanciarsi giù dal balcone, ovvero dal terzo piano di una palazzina. Sul posto, insieme ai carabinieri, anche i vigili del fuoco che, già muniti di autoscala per un altro intervento relativo alla messa in sicurezza di alcuni alberi, sono riusciti, insieme ai militari, a raggiungere il balcone e a far ragionare il ragazzino, poi messo in salvo. Dell’episodio sono stati informati i servizi sociali del comune in questione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author