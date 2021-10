LECCE- Era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie un paio di settimane fa, ma ha continuato a minacciarla e perseguitarla con ossessive telefonate e messaggi: è finito in carcere un 34enne di Lecce, ritenuto responsabile di atti persecutori aggravati e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Sono stati gli agenti della Squadra mobile della Questura di Lecce a eseguire la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lecce nei confronti di S. L., classe 1984.

L’uomo, già destinatario, in data 30 settembre, dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati della persona offesa, ha reiteratamente molestato e minacciato la ex moglie.

L’attività di polizia condotta dagli investigatori della Squadra Mobile ha, infatti, evidenziato come l’uomo nonostante il provvedimento limitativo cui era sottoposto, ha reiterato nella sua illecita condotta, telefonando compulsivamente e inviando messaggi alla parte offesa, arrivando, altresì, a sottrarle il telefono cellulare, violando quindi ripetutamente le prescrizioni impostegli, in totale violazione e spregio degli obblighi connessi alla misura cautelare cui era sottoposto, così facendo cagionando alla ex compagna un perdurante stato di ansia e di paura ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri genitori, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, al fine di evitare le azioni violente dell’indagato il quale più volte l’aveva minacciata di morte. Il medesimo, rintracciato nella tarda mattinata di ieri, 14 ottobre, dopo gli accertamenti di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale di Borgo San Nicola a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.