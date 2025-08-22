22 Agosto 2025

Pasquale d’Arienzo (foto Facebook Pasquale d’Arienzo)

Minacce social al sindaco di Monte Sant’Angelo: “Non arretriamo”

Antonella D'Avola 22 Agosto 2025
La reazione del PD di Capitanata e di Rosa Barone (M5S): “Non è la prima volta, episodi da non sottovalutare”

Nuove intimidazioni via social contro Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e segretario provinciale del Partito Democratico di Capitanata. Il primo cittadino è stato bersaglio di frasi offensive e minacciose che hanno evocato persino la morte.

Il PD provinciale ha immediatamente espresso solidarietà attraverso una nota ufficiale: “Non è solo un insulto, non è solo un commento fuori luogo, è un attacco violento e vigliacco. A chi pensa di poter intimidire un amministratore evocandone la morte, rispondiamo con la forza della democrazia e con una comunità che non arretra di fronte all’odio. Pierpaolo non è solo: è circondato dal sostegno del Partito Democratico di Capitanata, dei suoi concittadini e di quanti credono nella politica come servizio e non come arena di odio”. Il documento sottolinea come la politica debba rimanere luogo di confronto e responsabilità, respingendo con fermezza linguaggi d’odio e intimidazioni.

Alle voci di solidarietà si è aggiunta anche Rosa Barone, consigliera regionale del M5S: “L’intimidazione fatta sui social al sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo non deve essere sottovalutata. Le critiche non devono mai trascendere, come invece avvenuto in questo caso. Non è la prima intimidazione subita dal primo cittadino, che ringrazio per la determinazione dimostrata. Ancora una volta ribadisco che Pierpaolo non è solo: le istituzioni e i cittadini perbene sono dalla sua parte. La politica tutta deve unirsi contro ogni forma di violenza. Simili episodi non sono accettabili”.

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

