Minacce social al sindaco di Monte Sant’Angelo: “Non arretriamo”

La reazione del PD di Capitanata e di Rosa Barone (M5S): “Non è la prima volta, episodi da non sottovalutare”
Nuove intimidazioni via social contro Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e segretario provinciale del Partito Democratico di Capitanata. Il primo cittadino è stato bersaglio di frasi offensive e minacciose che hanno evocato persino la morte.
Il PD provinciale ha immediatamente espresso solidarietà attraverso una nota ufficiale: “Non è solo un insulto, non è solo un commento fuori luogo, è un attacco violento e vigliacco. A chi pensa di poter intimidire un amministratore evocandone la morte, rispondiamo con la forza della democrazia e con una comunità che non arretra di fronte all’odio. Pierpaolo non è solo: è circondato dal sostegno del Partito Democratico di Capitanata, dei suoi concittadini e di quanti credono nella politica come servizio e non come arena di odio”. Il documento sottolinea come la politica debba rimanere luogo di confronto e responsabilità, respingendo con fermezza linguaggi d’odio e intimidazioni.
Alle voci di solidarietà si è aggiunta anche Rosa Barone, consigliera regionale del M5S: “L’intimidazione fatta sui social al sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo non deve essere sottovalutata. Le critiche non devono mai trascendere, come invece avvenuto in questo caso. Non è la prima intimidazione subita dal primo cittadino, che ringrazio per la determinazione dimostrata. Ancora una volta ribadisco che Pierpaolo non è solo: le istituzioni e i cittadini perbene sono dalla sua parte. La politica tutta deve unirsi contro ogni forma di violenza. Simili episodi non sono accettabili”.
potrebbe interessarti anche
“Basta tragedie sulla SP 115”: l’appello del sindaco di Troia
Manfredonia: un murales per non dimenticare Giusy Potenza
Zapponeta, video choc: cane trascinato da un’auto
Zapponeta, assalto allo sportello ATM: rubati 10 mila euro
Foggia, con il degrado e la criminalità avanza anche la sfiducia nelle istituzioni
Foggia, schianto sulla Sp115: morta la giovane attrice Lucrezia Baccichet