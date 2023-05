Salento, “ Vengo a sfregiarti con l’acido”.Arrestato 33enne

“Vengo a sfregiarti con l’acido” , è quanto avrebbe minacciato un 33enne sotto la casa della ex fidanzata in un comune in provincia di Lecce:protagonista dell’aggressione sarebbe un 33enne di Ruffano, operatore socio-sanitario attivo nel territorio di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, il giovane non accettava l’idea che la relazione con la sua ex ragazza fosse terminata e per questo ha cominciato a perseguitare la donna, minacciandola pesantemente:tuttavia, proprio grazie alla celere chiamata effettuata ai militari dell’Arma dei Carabinieri, è stato possibile bloccare in tempo il presunto violento, arrestato dai militari della stazione di Racale in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Casarano. Il 33enne è finito agli arresti domiciliari.

