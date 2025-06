Minacce alla figlia di Meloni: sospeso il professor Addeo

Provvedimento cautelare dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania

È scattata la sospensione cautelare per Stefano Addeo, il docente che nei giorni scorsi aveva pubblicato su Facebook un post contenente minacce nei confronti di Ginevra, figlia della premier Giorgia Meloni. La decisione è stata assunta dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Addeo, insegnante in servizio presso il Liceo “Medi” di Cicciano (Napoli), è stato sospeso in via cautelare dal suo incarico. La misura, viene precisato, è stata adottata “per garantire e tutelare la serenità della comunità scolastica” e resterà in vigore fino alla conclusione del procedimento disciplinare, che proseguirà nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

