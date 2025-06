Minacce a Emiliano dopo lo stop a Israele: “Salterete in aria”

Minacce gravi e insulti sono stati rivolti a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, dopo la sua recente decisione di interrompere i rapporti istituzionali con il governo israeliano in seguito alla situazione a Gaza. Due messaggi privati sono infatti comparsi sul suo profilo Instagram tra lunedì e martedì, contenenti esplicite intimidazioni.

Nei messaggi, inviati da un account apparentemente anonimo e privo di riferimenti identificativi, Emiliano è stato definito “nazista” e “sionista”, mentre in uno dei testi si legge l’esplicita minaccia: “Faremo saltare in aria te e quella Regione di m…”.

Il governatore ha immediatamente denunciato l’accaduto presentandosi in Questura, allegando gli screenshot delle conversazioni ricevute. Sulla vicenda indagano ora la Digos e la Polizia Postale, impegnate ad accertare l’identità del mittente e a valutare il livello di pericolosità delle minacce.

Secondo quanto riportato da fonti investigative, il caso potrebbe essere discusso nei prossimi giorni dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che dovrà valutare l’eventuale attivazione di misure di tutela per Emiliano.

Si tratta delle prime intimidazioni dirette al governatore dopo la sua scelta — prima in Italia per un presidente di Regione — di interrompere ufficialmente ogni forma di collaborazione con Israele, definendo le operazioni militari in corso come un “genocidio”.

