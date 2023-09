Mimmo Mazza, nuovo direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

Mimmo Mazza è il nuovo direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno. Prende il posto di Oscar Iarussi, che il 16 settembre lascia per anzianità. Lo ha comunicato al Cdr la società editrice Edime, che “ringrazia e saluta con affetto il direttore Iarussi per il lavoro svolto riportando in edicola la Gazzetta dopo l’interruzione delle pubblicazioni e per aver profuso il massimo sforzo per il consolidamento del nostro quotidiano. A Mimmo Mazza augura in bocca al lupo per il prestigioso incarico”. Dal Gruppo Editoriale Distante, congratulazioni e buon lavoro al collega Mimmo Mazza.

