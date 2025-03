Milano, altre due condanne per l’aggressione allo studente pugliese

MILANO – Due nuove condanne per l’aggressione e rapina ai danni di uno studente pugliese avvenuta lo scorso settembre nella Stazione Centrale di Milano. Il giovane, arrivato in città per sostenere il test d’ingresso al Politecnico, era stato picchiato brutalmente e derubato da un gruppo di cinque uomini.

Il Tribunale di Milano ha inflitto 8 e 6 anni di reclusione ai due imputati, processati con rito abbreviato. Un terzo presunto complice era stato condannato a dicembre a 7 anni. Le motivazioni della sentenza arriveranno entro 90 giorni.

L’aggressione, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, mostra il 19enne colpito ripetutamente mentre camminava nel tunnel della metropolitana, al telefono con il padre. Secondo le indagini, i tre arrestati, tutti di origini marocchine, erano sotto l’effetto di crack al momento dell’attacco. Gli altri due complici sono ancora in fuga.

Gli imputati sono accusati di rapina aggravata e lesioni. La Procura aveva chiesto pene leggermente inferiori, mentre i difensori avevano chiesto l’assoluzione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author