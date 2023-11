Milano: accoltellato un tifoso del PSG, è grave

Un uomo di 34 anni, tifoso del Paris Saint Germain che nella serata di martedì 7 novembre giocherà con il Milan a San Siro nella quarta giornata del gruppo F di Champions League, è rimasto gravemente ferito in una rissa tra supporter francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri. È stato colpito con due coltellate, sembra alla testa e a una gamba, ed è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico di Milano.

Gli scontri sono scoppiati nella tarda serata di lunedì 6 novembre in zona Navigli, alla presenza di numerose persone che sono fuggite dai tavoli dei locali. Anche alcuni poliziotti sono rimasti feriti nel tentativo di disperdere i francesi. Secondo quanto comunicato dalla Questura, la Polizia ha fermato e identificato 73 francesi tifosi del Psg.

I FATTI: Intorno alla mezzanotte, una cinquantina di tifosi del Milan si sono diretti all’Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese (zona della movida milanese, tra i luoghi di maggior afflusso del centro città) dove si trovavano i tifosi del Paris Saint Germain rendendosi protagonisti di una serie di azioni violente prima di fuggire verso via Argelati.

Nella notte si è verificata anche una lite tra tifosi del Psg e cinesi. Pochi minuti dopo l’una di notte, una volante è intervenuta in via Paolo Sarpi, nella “Chinatown” del capoluogo lombardo, per una rissa che ha coinvolto 15 tifosi del Psg e dieci cittadini di origine cinese. Per sedarla si è reso necessario l’intervento dell’assistenza sanitaria del personale del 118.

