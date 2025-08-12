Milano, 71enne originaria di Ruvo travolta e uccisa da 4 minorenni

Cecilia De Astis è morta investita da un’auto pirata e rubata: l’impatto non le ha lasciato scampo

Tragedia a Milano, nel quartiere Gratosoglio, dove, nel pomeriggio di martedì 11 agosto, la 71enne Cecilia De Astis è morta dopo essere stata travolta da un’auto pirata in via Saponaro. Alla guida e a bordo del veicolo, come accertato dalla Polizia Locale, c’erano quattro minorenni (tre ragazzi e una ragazza) tutti sotto i 14 anni e residenti in un campo rom.

Dopo l’impatto, i giovani sono fuggiti a piedi abbandonando l’auto, con targa francese e risultata rubata, ma sono stati rintracciati dagli investigatori.

Originaria di Ruvo di Puglia (Bari), Cecilia De Astis viveva a Milano dal 1986, quando si era trasferita con il marito. Tornava spesso nella sua terra d’origine e avrebbe dovuto farlo anche quest’estate, ma aveva poi deciso di restare in città.

I primi a giungere sul luogo dell’incidente sono stati i figli, che hanno ricevuto dagli inquirenti gli effetti personali della madre. L’impatto non le ha lasciato scampo, uccidendola quasi sul colpo.

In pensione dopo anni di lavoro nello storico cotonificio Cederna, situato proprio nel quartiere dove è avvenuto l’incidente, Cecilia amava viaggiare, passione testimoniata dalle numerose foto sui social che raccontano mete e ricordi. Al momento dell’incidente, era appena uscita dalla Casa della solidarietà dei Fratelli di San Francesco, centro di socialità che frequentava di recente.

Secondo le prime informazioni degli inquirenti, a bordo dell’auto rubata la sera prima a turisti francesi appena arrivati in città, c’erano tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. Il maggiore del gruppo ne ha 13. Sono stati trovati in un accampamento rom abusivo in zona Gratosoglio, poco distante dal luogo in cui è stata investita la 71enne.

