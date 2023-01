Milan: Pioli, ‘Ci serve solo un po’ di lucidità’

“Negli occhi dei giocatori ho visto grande determinazione e volontà. Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, dobbiamo fare tutti meglio, ma ho visto voglia di imparare dagli errori. Non è un problema di determinazione, ma di lucidità. Dobbiamo alzare il livello”. Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Lecce. “Serve qualcosa in più in attenzione, determinazione e qualità. Con il Torino abbiamo fatto 36 tiri, solo 8 nello specchio. Abbiamo provato a segnare da posizioni impossibili. E’ mancata lucidità. Credo sia normale che ci sia un occhio più critico nei nostri confronti perchè abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo giocato un bel calcio. Noi siamo i primi a voler fare sempre meglio. Le critiche ci stanno dopo le ultime due partite perchè non abbiamo vinto. La stagione è lunga“.

