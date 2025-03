Milan, Maignan squalificato: salta la sfida con il Lecce

Mike Maignan, portiere del Milan, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo a causa di un’espressione irriguardosa rivolta all’arbitro al termine della gara con la Lazio, persa 2-1 dai rossoneri grazie a un rigore trasformato da Pedro al 96’.

La squalifica non è dovuta a un cartellino rosso, ma a una decisione diretta del giudice sportivo, che ha inserito la sanzione tra quelle per i calciatori non espulsi. Oltre alla squalifica, il francese dovrà pagare anche una multa di 15mila euro. Domenica, nella sfida con il Lecce sarà Marco Sportiello a difendere la porta rossonera.

