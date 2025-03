Milan: il caso Conceicao agita l’ambiente alla vigilia di Lecce

Il Milan continua a vivere settimane turbolente, tra risultati negativi e tensioni interne. L’ultimo episodio riguarda il tecnico Sérgio Conceiçao, finito al centro di un caso mediatico dopo che il suo portavoce ha rilasciato dichiarazioni critiche sulla gestione societaria rossonera. Il tecnico portoghese ha però smentito tutto, prendendo le distanze dalle parole del suo ex collaboratore, che ha rassegnato le dimissioni poco dopo.

“Non capisco perché questo ex collaboratore abbia fatto una cosa simile. Lo capiremo nelle sedi legali. Non so se ha preso soldi, di certo lo ha fatto per cattiveria. Non ho mai parlato di queste cose, né quando ho lasciato il Porto né ora che sono qui a lavorare”, ha dichiarato Conceiçao in conferenza stampa, sottolineando di sentire la fiducia della società e la presenza costante di Moncada e Ibrahimovic a Milanello.

Intanto, l’amministratore delegato Giorgio Furlani si trova a New York per incontrare il proprietario Gerry Cardinale e discutere del futuro del club, mentre il Milan si prepara alla trasferta di Lecce tra dubbi e possibili esclusioni eccellenti. Leao potrebbe partire dalla panchina, mentre Theo Hernandez è stato provato tra i titolari.

“Voglio vincere, non voglio perdere. Sarebbe da masochisti schierare una squadra che non sia la migliore per farlo. Se pagano i big? Il big sono io, io sono il primo a pagare”, ha aggiunto Conceiçao, ribadendo di essere concentrato solo sui risultati.

Nonostante il momento difficile, l’allenatore portoghese ha ricordato il suo passato vincente al Porto e la solidità della sua ex squadra, cercando di trasmettere lo stesso spirito ai rossoneri: “Tutti i giocatori devono avere un comportamento da soldato. Sto trovando più difficoltà a far passare questo messaggio”.

Con 13 partite ancora da giocare, tra Serie A ed Europa League, il Milan ha ancora la possibilità di riscattare una stagione finora deludente. “Inzaghi può vincere tre titoli? È vero. Noi possiamo vincerne due, nonostante tutto”, ha concluso Conceiçao, lanciando un messaggio di speranza ai tifosi.

