Milan-Bari, minuto di silenzio e lutto al braccio in memoria di Elliot Verreth

Momento di profonda commozione in occasione della sfida di Coppa Italia tra Milan e Bari, in programma domenica 17 agosto alle 21:15 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Prima del calcio d’inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il piccolo Elliot Verreth, tragicamente scomparso pochi giorni fa.

Entrambe le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio, in segno di cordoglio e vicinanza a Matthias e alla sua famiglia, colpiti da questo dolore immenso.

Il comunicato del Bari

“In occasione della sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia Milan-Bari, in programma al ‘G. Meazza’ di Milano domenica 17 agosto, prima del calcio d’inizio, previsto per le 21:15, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all’affetto dei suoi cari pochi giorni fa.

Sia i biancorossi che i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author