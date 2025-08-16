Milan-Bari, Curva Sud in protesta: niente tifo a San Siro

“In un regime autoritario, non ci sono più le condizioni per tifare come facciamo da decenni”

A poche ore dall’esordio stagionale del Milan in Coppa Italia con il Bari, in programma alle 20.45 di domenica 17 agosto, è arrivata la presa di posizione ufficiale della Curva Sud.

In un post pubblicato su Instagram, il tifo organizzato rossonero ha diffuso una nota che non lascia spazio a interpretazioni: “A oggi, nel regime autoritario imposto a San Siro, non esiste la minima condizione di fare il tifo”.

La Curva ha spiegato le ragioni della protesta elencando le criticità riscontrate:

nessun riscontro sui nuovi striscioni;

divieto per quasi tutti i vecchi striscioni;

istituzione di una black-list con divieto di abbonamento al secondo anello blu, ma con possibilità di acquisto dei biglietti nello stesso settore partita per partita.

“Avete letto bene: per ‘ordine pubblico’ ci vietano di abbonarci al 2° blu, ma se riusciamo a prendere uno dei pochi biglietti disponibili nello stesso settore, improvvisamente il problema scompare. Follia!” – si legge nella nota.

Secondo la Curva Sud, nella lista nera non figurerebbero soltanto i vocalist, gli addetti alle coreografie e i responsabili dei gruppi, ma anche “i loro figli, le loro mogli e tanti altri ragazzi incensurati”.

Il comunicato sottolinea come tutto ciò sarebbe conseguenza delle contestazioni pacifiche e autorizzate svoltesi nei mesi scorsi davanti a Casa Milan: “Tutto questo solo per aver espresso una propria opinione lecita e per aver contestato la società”.

Il messaggio si chiude con parole amare rivolte alla squadra: “Con grande rammarico, a oggi non esiste la minima condizione che ci permetta di tifare come siamo abituati da decenni e come accade in tutte le curve d’Italia. Spiace per il mister e per la squadra, vittime sacrificali di questa scelta della società, figlia di una repressione cieca, ingiustificata e senza logica. Buon teatro a tutti!”.

