Milan-Bari 2-0, decidono Leao e Pulisic. Galletti, ko a testa alta

Con un po’ più di lucidità si potevano creare dei grattacapi ad un Milan che vince 2-0, supera i trentaduesimi di finali e si ritroverà il Lecce ai sedicesimi tra poco più di un mese. Per il Bari, invece, è un ko che ha diversi aspetti positivi. A cominciare dall’avversario che c’era di fronte. E che deve far capire, che in certe patite, alcune occasioni vanno sfruttate. Caserta avrà sicuramente da lavorare ma contro un avversario di categoria superiore, e pronto a giocarsi lo scudetto, probabilmente non poteva chiedere di più ai suoi che da domenica prossima dovranno fare sul serio.

Nel primo tempo, è il Bari che dopo sessanta secondi prova a spaventare San Siro: la conclusione di Moncini termina di poco a lato. Milan che risponde poco dopo con Fofana ma Cerofolini chiude in corner. Al 13’ i rossoneri la sbloccano. Bel cross di Tomori per la testa di Leao, che complice la dormita della difesa giallorossa, incorna indisturbato alle spalle di Cerofolini. Il portoghese, poi, qualche minuto dopo esce per infortunio. Il Milan prende metri e il match diventa un monologo rossonero. Al 25’ è Pulisic che in piena area colpisce direttamente la traversa. Ci prova anche due volte Fofana: sulla seconda conclusione, Cerofolini si oppone in corner. Milan che flirta con il raddoppio e Bari che sfiora il pareggio nel finale di frazione. È Sibilli, con una bellissima conclusione da fuori, a chiamare Maignan ad un grandissimo colpo di reni: il portiere rossonero salva i suoi in corner.

Nel secondo tempo, il Milan ci mette due giri di orologio a trovare il raddoppio che chiude il match. Scambio tra Pulisic e Gimenez con quest’ultimo che consegna al numero 11 il pallone giusto nella miglior posizione per trafiggere Cerofolini. Milan che sulle ali dell’entusiasmo prova a colpisce ancora ma al 15’ è il Bari che rischia di riaprirla. Ottimo pallone di Verreth per Dickmann: cross troppo forte per Moncini che per poco non arriva. Migliore, quattro minuti dopo la chance per Rao che tutto solo in piena area calcia altissimo. La girandola dei cambi abbassa i ritmi. Il Milan cerca il tris, anche dopo l’ingresso di Modric. Il Bari non rischia granchè ma non riesce più ad affacciarsi dalle parti di Maignan.

Il tabellino

Milan-Bari 2-0

Marcatori: al 13′ pt Leao (M), al 2′ st Pulisic (M).

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers (dal 33′ st Okafor), Loftus-Cheek (dal 20′ st Modric), Ricci (dal 20′ st Musah), Fofana, Estupianan, Leao (dal 17′ pt Gimenez), Pulisic (dal 20′ st Jashari). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Sanchez, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Ivanov. Allenatore: Landucci (squalificato Allegri).

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolau, Dorval (dal 33′ st Tripaldelli), Braunoder, Pagano (dal 22′ st Partipilo), Bellomo (dal 6’st Verreth), Sibilli, Moncini, Pereiro (dal 6′ st Rao). A disposizione: Pissardo, De Lucci, Gytkjaer, Onofrietti, Kassama, Manzari, Pucino, Mane, Mavraj. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma Due e Federico Votta di Moliterno.

Quarto Ufficiale: Simone Sozza di Seregno.

Var e A-Var: Lorenzo Maggioni di Lecco e Livio Marinelli di Tivoli.

Note: Serata tranquilla su Milano. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammonito: Estupinian (M). Angoli: 10-1 per il Milan. Recupero: 4′ pt e 4′ st. Spettatori: 71.061 con 2.806 ospiti.

Cronaca secondo tempo

49′ – Game over a San Siro! Passa il Milan grazie alle reti di Leao nel primo tempo e Pulisic nella ripresa.

47′ – Sempre Milan che fa girare palla nella metà campo avversaria. Bari che non riesce più a guadagnare spazi.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

43′ – Battute finali del match. Si aspetta l’esito del recupero.

38′ – Milan che fa girare palla in questa fase del match. Bari che comunque non si arrende e cerca gli spunti per provare a riaprirla.

33′ – Cambio nel Bari: esce Dorval, entra Tripaldelli.

33′ – Cambio nel Milan: esce Saelemaekers, entra Okafor.

31′ – Altro bello spunto del Milan. Palla per Fafana che ci prova: rimpallata in corner.

30′ – Gran bella giocata di Modric in area: il numero 14 ci prova ma la conclusone è facile preda di Cerofolini.

29′ – Saelemaekers! Conclusione da dimenticare per il numero 56: palla che termina alta.

27′ – Riprende il match.

26′ – Cooling-break anche in questa ripresa. Time out utile ai due tecnici per riordinare le idee dei propri giocatori in vista della fase finale del match.

25′ – Bari che prova a guadagnare un po’ di metri in questa fase. Milan che comunque non rinuncia alla propria manovra offensiva.

22′ – Cambio nel Bari: esce Pagano, entra Partipilo.

20′ – Triplo cambio nel Milan: escono Loftus-Cheek, Ricci e Pulisic, entrano Musah, Modric e Jashari.

19′ – Rao! Bari pericolosissimo ancora una volta! Sibilli serve il numero 17 che calcia al volo: conclusione non perfetta in piena area.

15′ – Grande occasione per il Bari! Ottimo pallone di Verreth per Dickmann che mette al centro: Moncini non ci arriva di un nulla, palla troppo lunga.

12′ – Saelemaekers! Conclusione dal limite del numero 56: palla deviata in corner.

10′ – Pagano! Ci prova il Bari! Conclusione del numero 8: non proprio precisa, palla che termina alta.

8′ – Caserta prova a scuotere i suoi dopo il doppio svantaggio. Milan che resta padrone del campo e fa circolare palla.

6′ – Doppio cambio nel Bari: escono Bellomo e Pereiro, entrano Verreth e Rao.

4′ – Milan che sulle ali dell’entusiasmo, in questa fase cerca di chiudere definitivamente il discorso. Bari che appare in difficoltà in questo inizio di ripresa.

2′ – Gol del Milan! Arriva il raddoppio dei rossoneri! Bari che si fa sorprendere. Scambio tra Pulisic e Gimenez con quest’ultimo che serve il numero 11 nella miglior posizione per depositare alle spalle di Cerofolini: è 2-0 per il Milan a San Siro.

0′ – Si riparte: comincia il secondo tempo a San Siro. Si riparte con gli stessi undici del primo tempo.

Cronaca primo tempo

49′ – Finisce qui il primo tempo! Milan in vantaggio sul Bari per 1-0.

46′ – Saelemaekers! Destro dalla distanza: palla deviata in corner.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

43′ – Fofana! Ci prova dalla distanza: conclusione imprecisa, nessun problema per Cerofolini.

41′ – Gol del Milan ma è fuorigioco! Estupianian serve Gimenez che ribadisce in rete: ma era tutto fermo per offside.

37′ – Bari pericoloso! Che miracolo di Maigran! Ci prova da fuori con una bellissima conclusione Sibilli: grandissimo intervento i Maignan che salva i suoi in corner con un super intervento.

36′ – Sempre Milan che ci prova anche se meno pericoloso rispetto a qualche minuto fa. Il canovaccio del match, però, non cambia: rossoneri che fanno la partita, Bari che si chiude e prova a distendersi in contropiede.

33′ – Bella discesa di Dorval che scappa via sulla sinistra ma viene recuperato da Saelemaekers.

29′ – Ancora Fofana! Altra conclusione del numero 19: palla troppo centrale, Cerofolini si oppone.

29′ – Fofana! Buona conclusione del numero 19: palla che termina a lato.

27′ – Si riprende adesso.

26′ – Cooling-break in corso: squadre pronte a rifocillarsi e allenatori che danno direttive.

25′ – Traversa del Milan! Rossoneri ancora vicini al raddoppio! Discesa della squadra di Allegri con Pulisic che in piena area ci prova: palla che si stampa sul legno.

24′ – Bari che prova a farsi vedere: Pagano per Moncini ma il passaggio è da dimenticare e l’azione sfuma.

23′ – Pulisic! Milan ancor pericoloso! Altro errore della difesa biancorossa: palla per Pulisic che in piena area ci prova: sfera di poco alta.

22′ – Milan pericoloso! Errore dei biancorossi. Ricci recupera palla e serve Loftus-Cheek che dal limite ci prova: Cerofolini ci mette una pezza e devia in corner.

21′ – Ammonito Estupinian: primo giallo del match.

20′ – Bari punito al primo vero errore. Milan che continua a fare la partita e biancorossi che tengono comunque molto bene il campo

17′ – Sostituzione Milan: esce Leao, entra Gimenez. Il portoghese, dunque, non riesce a recuperare: problema al polpaccio per lui che ha immediatamente chiesto la sostituzione.

16′ – Problemi per Leao! Il portoghese si ferma a metà campo e chiede il campo. Sanitari del Milan subito in campo per capire il problema.

15′ – Rete confermata! Milan in vantaggio grazie all’incornata di Leao.

14′ – Ma c’è il controllo del Var in corso: si sta valutando qualcosa nell’azione del gol.

13′ – Gol del Milan! Leao sblocca il match a San Siro! Bel cross di Tomori per Leao che tutto solo incorna alle spalle di Cerofolini. Risultato che si sblocca subito.

9′ – Break del Bari: buon pallone di Pereiro per Pagano che ci prova da fuori. Palla che non impensierisce Maignan.

7′ – Milan che fa la partita in questi primi minuti. Bari che si difende, concedendo diversi riti dalla bandierina ai rossoneri.

4′ – Fofana! Milan pericoloso. Azione che si sviluppa dopo il corner, con il numero 19 che prova un bel diagonale: Cerofolini chiude in corner.

3′ – Palla al centro di Loftus-Cheek: Dorval appoggia di petto per Cerofolini ma la sfera termina in corner.

2′ – Prima dell’inizio del match, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all’affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Pertanto, le due squadre sono in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

1′ – Subito Bari pericoloso! Buon pallone di Ballomo per Moncini che ci prova da fuori: palla di poco a lato, ma Maignan era sul pezzo.

0′ – Partiti! E’ cominciata Milan-Bari a San Siro.

Le formazioni ufficiali

Due novità, in casa Bari rispetto alla vigilia. Caserta conferma il 4-3-3 con Pagano in mediana e Bellomo a completare il centrocampo, panchina per Verreth. In avanti, a completare il tridente non c’è Rao ma Moncini.

In casa Milan, Allegri, sostituito da Landucci in panchina perché squalificato, conferma il 3-5-2 con il tandem Leao-Pulisic. A sinistra, Estupianan vince il ballottaggio con Bartesaghi. Inizio in panchina, invece, per Modric.

Così in campo

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupianan, Leao, Pulisic. Allenatore: Landucci (squalificato Allegri).

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolau, Dorval, Braunoder, Pagano, Bellomo, Sibilli, Moncini, Pereiro. Allenatore: Caserta.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio San Siro di Milano e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, che seguiremo minutoper minuto.

