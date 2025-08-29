Milan, Allegri: “Mai semplice giocare al Via del Mare”

“Non era facile una partita così contro il Lecce, campo insidioso. Abbiamo fatto una partita tecnica, loro sono calati nel secondo tempo. Non abbiamo concesso situazioni favorevoli. La squadra lo ha fatto molto bene. Abbiamo sbagliato in 2-3 situazioni in cui potevamo fare meglio. Era importante e non era semplice dopo una sconfitta”. Ha parlato così, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan dopo il 2-0 sul Lecce.

Sulla sosta: “Non posso pensare a quello che è successo contro la Cremonese. Affrontiamo una sosta con una vittoria, al mercato ci pensa la società”.

Su Gimenez: “Ha fatto una buona partita. Stasera sono stati annullati 2 gol. Si trova nelle condizioni per poter fare gol”.

Sulla cura Allegri: “Indipendentemente da chi giochi, questo Milan deve avere umiltà, sacrificio e sudore. Bisogna stare nella partita nei 95 minuti. Stasera dopo 2 gol annullati, la squadra è rimasta in partita. Bisogna migliorare anche davanti l’imprevisto. Non si può e non si deve annullare”

Ancora sulla partita: “La ricorderò come i primi tre punti in campionato. La sconfitta contro la Cremonese ci ha permesso di giocarla così. Avere pazienza anche quando non avevamo palla tra i piedi. Sono quei momenti in cui devi stare tranquillo e saper attendere”

