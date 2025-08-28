28 Agosto 2025

Max Allegri

Milan, Allegri: “Lecce veloce e organizzato, non sarà facile”

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
Massimiliano Allegri mette da parte i temi di mercato per concentrarsi esclusivamente sul campo e sulla sfida di Lecce. Il tecnico del Milan chiede ai suoi una reazione dopo l’inatteso stop casalingo con la Cremonese: “Con Con più attenzione avremmo potuto portare a casa la vittoria”.

Il pensiero va subito al prossimo impegno, con un avversario che il tecnico descrive come insidioso: “Il Lecce gioca un calcio veloce, è molto organizzato e giocare lì non è mai facile”.

Allegri preferisce non soffermarsi sugli ultimi giorni di mercato, delegando ogni scelta alla società: “Al mercato ci pensa la società, che sta cercando di inserire giocatori utili a far crescere la squadra. Io sono qui per lavorare con chi ho a disposizione. Sono contento della rosa perché ci sono valori importanti e dobbiamo lavorare”.

Chiusura dedicata ad Adrien Rabiot, oggi al Marsiglia: “Non ci parlo dalla scorsa primavera, ma è normale che sia legato a lui essendo stato un mio calciatore”.

