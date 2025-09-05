5 Settembre 2025

Mikonos Magika, tre indagati per la nave albergo del G7

Michele Iurlaro 5 Settembre 2025
BRINDISI – Per il caso “Mikonos Magika”, nave albergo del G7 destinata ad ospitare migliaia di operatori delle forze di polizia durante il vertice dello scorso anno in Puglia, ci sono tre indagati. La Procura di Brindisi, nei giorni scorsi, ha infatti delegato la Squadra Mobile  ed il Servizio Centrale Operativo a notificare l’avviso di conclusione delle indagini scaturite dal sequestro probatorio della nave, rinominata “Goddess of the Night”, di proprietà della società “Mykonos Magica Inc.”. La “carretta del mare” doveva ospitare 2570 operatori delle forze di polizia impiegati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica necessari per lo svolgimento del Vertice internazionale G7. Era il giugno del 2024. La lamentele degli sfortunati lavoratori, con tanto di video e foto che certificavano l’inadeguatezza della nave, portò ai controlli e quindi al sequestro della stessa. Un anno e poco più dopo, la procura ha chiuso le indagini preliminari. 

Mikonos Magika, la presunta frode al Ministero

Il provvedimento è stato notificato nei confronti del direttore e rappresentante legale della società Mykonos Magica Inc., della proprietaria della società e del procuratore speciale della stessa. I destinatari del provvedimento sono indagati in concorso per frode nelle pubbliche forniture. Ovvero, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto stipulato tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e la società.

Nonostante gli impegni assunti, anche mediante esplicite rassicurazioni inviate via email, la nave arrivò a Brindisi priva delle caratteristiche richieste e garantite. Di più. Secondo l’accusa, le condizioni della “Magika” non rispettavano neppure gli standard richiesti di igiene ed abitabilità. Il Ministero dell’Interno fu costretto ad una soluzione d’emergenza. Svuotà la nave e riallocò gli ospiti, prettamente poliziotti e carabinieri, in altre strutture ricettive. 

Michele Iurlaro

