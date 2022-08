GALLIPOLI – Una imbarcazione con a bordo un centinaio di migranti sta per arrivare al porto di Gallipoli. Si tratta del secondo sbarco di oggi nel Salento, dopo gli oltre 90 migranti arrivati nella notte a Castrignano del Capo. La barca, che è stata intercettata la largo dalla Guardia di finanza, arriverà in porto in serata. Al momento sono in corso le manovre per trasferire i migranti dalla barca ai mezzi di soccorso che li porteranno poi nel porto di Gallipoli per le procedure di accoglienza.