Migranti | Negativi i test Covid ai 400 giunti a Bari

I migranti ospiti del Cara di Bari-Palese, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, "hanno eseguito lo screening sierologico o il tampone orofaringeo con risultato negativo". Lo comunica in una nota la Prefettura di Bari. Nelle ultime 48 ore sono arrivati a Bari, trasferiti da Lampedusa, circa 340 migranti, la metà dei quali sabato e gli altri 170 ieri. "Non sono programmati arrivi nella regione Puglia - si legge ancora nella nota - e già oggi il centro verrà alleggerito con il trasferimento di oltre 200 migranti".