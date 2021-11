CASTRIGNANO DEL CAPO – Dopo i tre sbarchi di ieri con l’arrivo di oltre 200 migranti sulle coste salentine (il primo a Gallipoli, il secondo a Otranto e il terzo a Leuca), pochi minuti fa è stato registrato un altro sbarco. A Santa Maria di Leuca una barca a vela con a bordo 80 migranti é giunta dopo essere stata intercettata in mare aperto. Fermati anche i presunti scafisti. Sul posto, oltre ai finanzieri, ci sono poliziotti e carabinieri, insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana intervenuti per prestare le prime cure e rifocillare i migranti reduci da una lunga traversata. Non manca il supporto del Comune di Castrignano del Capo con un delegato presente.