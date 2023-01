Migranti: Decaro (Anci), ‘Su accoglienza serve piano Governo’

“Per noi sindaci, l’accoglienza, soprattutto delle persone fragili, è un valore irrinunciabile, e per questo ci stiamo mettendo a disposizione. Non so se il coinvolgimento di molte città amministrate dal centrosinistra dipenda dal fatto che il centrosinistra amministri la maggioranza delle città, comprese quelle che si affacciano sull’Adriatico. Quello che so di sicuro è che i Comuni hanno bisogno di più sostegno e soprattutto di muoversi in un quadro di certezze. Per questo aspettiamo di poter condividere con il governo un piano complessivo sulla gestione dell’accoglienza”. Così all’ANSA il presidente di Anci, Antonio Decaro. “Per questo aspettiamo di poter condividere con il governo un piano complessivo sulla gestione dell’accoglienza, per evitare di ritrovarci, come è capitato anche a me a Bari, di dover dipendere da una telefonata da parte del prefetto, per poi attivarci come abbiamo fatto sempre”, conclude.

