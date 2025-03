Migrante 70enne muore in baracca nel foggiano: Usb denuncia

FOGGIA – Antoine, migrante ivoriano di quasi 70 anni, è morto nei giorni scorsi a Torretta Antonacci, insediamento nelle campagne di San Severo dove vivono circa duemila immigrati. “Non è morto solo per il freddo della baracca in cui viveva, né per il ritardo di 40 minuti dell’ambulanza o per la mancanza di un defibrillatore nella vicina foresteria”, denuncia l’Unione Sindacale di Base (Usb) Braccianti Foggia.

Secondo il sindacato, la sua morte è legata anche alla negazione dell’iscrizione anagrafica. “Da 10 anni a Torretta, si era visto rifiutare l’iscrizione al comune di San Severo per un timbro mancante sul permesso di soggiorno. Senza residenza, non ha mai potuto avere un medico di base”, accusa Usb. Antoine aveva lavorato a lungo in fabbrica a Treviso, prima di essere licenziato e tornare nel Foggiano. Dopo oltre un anno di contenzioso, l’Inps gli aveva riconosciuto la pensione sociale, ma non ha mai potuto riscuoterla per mancanza del documento di identità.

Usb chiede giustizia, sollecitando il Comune di San Severo a occuparsi della tumulazione del corpo, ancora in obitorio, e l’Asl di Foggia ad attivare un presidio sanitario a Torretta Antonacci per garantire assistenza tempestiva ai residenti. “Pretendiamo che questa morte ingiusta non passi sotto silenzio”, conclude il sindacato.

Antonella D'Avola