Mignani: “I miei ragazzi mitici ed eroici”

Un Bari che ha sofferto, che ha giocato quasi 40 minuti in 11 contro 9 che fa gonfiare il petto a mister Mignani: “Sarà dura non soffrire, sarà un campionato in cui ci sarà da soffrire sempre. Questa partita ha esaltato lo spirito della squadra, posso definire i miei ragazzi mitici ed eroici”.

Un Bari che in 11 contro 11 ha giocato a testa altissima e messo in difficoltà il Palermo: “Il dispiacere di oggi sono gli infortuni. Si riparte in settimana, speriamo di aver cominciato un percorso che ci permetta di dare continuità. Sibilli e Nasti li ho visti bene, al San Nicola ti viene voglia di giocare, sono stati bravi a interpretare le giocate che gli avevo chiesto. Credo che in questa partita le loro possibilità si possano sposare bene. Diaw è da valutare nei prossimi giorni”.

Esordio con clean sheet per Brenno: “Posso solo sperare che al di là di quella piccola defaillance ci abbiamo visto bene – ha detto il mister – l’ho trovato molto disponibile, ha personalità; se avesse preso gol sarebbe stato etichettato, ora spero che faccia meglio ma credo che i giudizi debbano essere dati alla fine”.

Sulle decisioni dell’arbitro non si vuole esprimere: “Posso dire che adesso ci sono tante telecamere rispetto a prima e il metro di giudizio è diverso. Non è colpa degli arbitri ma è colpa di chi vuol rendere spettacolare questo gioco”.

I segnali da cogliere sono tanti: “Bisogna capire come interpretarli, spero solo che la squadra possa crescere attraverso il lavoro”.

