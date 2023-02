Mignani: “Contento per la vittoria ma a volte ci diamo le martellate da soli”

FERRARA – E’ contento Michele Mignani dopo il successo contro la Spal anche se rimprovera i suoi per quei 5 minuti di disattenzione dall’80’: “La vittoria ha un’importanza grandissima. Venivamo da un periodo in cui avevamo raccolto poco, affrontavamo una squadra che era dietro di noi e non dovevamo fargli pensare di provare a prenderci. Ci siamo persi un pochino nel momento in cui la Spal aveva perso la speranza di riprenderci e noi gliel’abbiamo ridata. Questa cosa non è accettabile. Non siamo una squadra di ragazzi. Ma alla fine siamo contenti, dobbiamo rientrare a Bari con grande entusiasmo. Stiamo facendo un grande campionato e non possiamo darci da soli le martellate nelle ginocchia”.

L’allenatore biancorosso spiega così la sostituzione di Folorunsho: “Folorunsho è uscito perché era nervoso e aveva un problema al ginocchio. Esposito è stato bravo, deve essere dentro alla partita e partecipare al lavoro di squadra, il gol è una cosa in più. Sono anche contento per Mirco Antenucci che ha giocato bene”.

Condividi su...



Linkedin

email