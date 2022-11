Miglionico, tir precipita da un viadotto: morto conducente

Condividi su...

Miglionico (Mt) – È avvenuto intorno alle ore 5.15 un incidente stradale lungo la Provinciale che costeggia la diga di San Giuliano all’altezza di Masseria San Giuliano (agro di Miglionico – Matera). Un autoarticolato, sfondando un guardrail (per cause in corso di accertamento), è precipitato da un viadotto. Il tir, carico di blocchi di cemento, ha schiacciato la motrice. Il conducente, un 49enne calabrese, è deceduto. Sul posto personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Matera, personale della Stazione CC di Miglionico, 115 e 118; Polstrada, Questura e dipendenti della provincia di Matera impiegati per viabilità e chiusura strada.