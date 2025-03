Migliaia di agricoltori in piazza a Parma contro i cibi sintetici

Migliaia di agricoltori della Coldiretti, provenienti da tutta Italia, si raduneranno mercoledì 19 marzo a Parma, per una manifestazione a difesa della salute dei cittadini e della sicurezza alimentare. L’evento, che prenderà il via alle 9:00 da Piazza della Repubblica, vedrà la partecipazione del presidente nazionale Ettore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo, con un corteo che attraverserà la città fino alla sede dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), l’ente che esamina le richieste di autorizzazione dei novel food.

Un appello alla trasparenza

La protesta, contraddistinta dalle bandiere gialle di Coldiretti accanto a quelle dell’Unione Europea, si svolgerà sotto lo slogan “Facciamo luce”, un chiaro invito a fare chiarezza sui rischi dei cibi ultra-processati e creati in laboratorio. La comunità scientifica ha già espresso perplessità sui potenziali effetti sulla salute, il valore nutrizionale e l’impatto a lungo termine di questi alimenti, sollecitando maggiori verifiche prima della loro diffusione sul mercato.

Coldiretti, da sempre impegnata nella promozione di qualità, trasparenza e sicurezza alimentare, non si oppone al progresso, ma chiede regole più rigorose e controlli scientifici più approfonditi per garantire che l’innovazione non comprometta la salute dei cittadini e il patrimonio agroalimentare italiano.

La campagna digitale: #facciamoluce

In parallelo alla manifestazione, Coldiretti ha lanciato l’iniziativa digitale #facciamoluce, con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sui rischi legati ai nuovi alimenti. Attraverso sticker a forma di lampadina e contenuti informativi, la campagna invita a una riflessione critica su ciò che finisce sulle nostre tavole, dando voce ai dubbi sollevati dagli esperti del settore.

L’evento di Parma rappresenta un segnale forte: gli agricoltori italiani vogliono difendere il modello agroalimentare tradizionale, basato su qualità, sostenibilità e sicurezza, contro l’incognita di una produzione alimentare sempre più artificiale.

