Miggiano, sindaco Sperti: “No bolle mediatiche, comunità è sana”

Michele Sperti, sindaco di Miggiano, interviene sul caso delle presunte bande di ragazzini che si sarebbero sfidati con coltelli a serramanico, smentendo allarmismi e ribadendo la solidità della comunità locale.

“Nessuno deve abbassare la guardia di fronte a possibili episodi di violenza, ma è fondamentale evitare bolle mediatiche che distorcono la realtà”, scrive Sperti in un post sui social. Il primo cittadino spiega che tutto è nato da una segnalazione dei carabinieri lo scorso novembre, a seguito della telefonata di un genitore preoccupato.

“Una realtà come Miggiano permette di conoscere tutti i ragazzi della comunità scolastica e le loro famiglie. Non vi è alcun dubbio sulla loro moralità, così come è certo che la nostra comunità ha sempre svolto un ruolo propositivo per la crescita dei giovani” aggiunge il sindaco.

Sperti assicura inoltre il massimo impegno delle istituzioni e delle forze dell’ordine affinché Miggiano continui ad essere una comunità sana e sicura.

