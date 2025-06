Miggiano, Kadir il “Santone” irrompe in chiesa durante la Messa: disposto il Tso

Kadir torna a far parlare di sé. Il 40enne di Miggiano noto alle cronache come il “Santone”, domenica mattina – nel giorno della Pentecoste – ha fatto irruzione nella chiesa di San Vincenzo, mentre erano in corso le celebrazioni delle prime comunioni, inveendo contro il parroco, don Stefano De Paola e interrompendo la funzione religiosa.

Repentino l’intervento dei presenti, che lo hanno allontanato prendendolo di peso, mentre don Stefano dal pulpito invitava i fedeli a non agitarsi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. La cerimonia è dunque proseguita fino alla fine, ma la situazione si è complicata poche ore dopo, nel pomeriggio.

Quando Kadir è ritornato in chiesa per inveire nuovamente contro il parroco, manifestando uno stato psicofisico esagitato e gridando affermazioni legate al suo credo religioso. Subito dopo, a presentarsi sul posto è stata una sua adepta, una ragazza maggiorenne che da qualche mese vive in casa con lui.

A quel punto si è reso necessario l’intervento del primo cittadino, Michele Sperti. Il quale, dopo i primi controlli medici effettuati dagli operatori del 118, ha disposto un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per il 40enne, e ha allertato i carabinieri della stazione locale di Specchia, comune limitrofo, afferenti alla Compagnia di Tricase.

Attualmente, l’uomo è ricoverato presso l’ospedale di Scorrano. Contattato telefonicamente, il Sindaco è apparso infastidito da quanto accaduto: «Fino ad ora non ero mai intervenuto, poiché le sue manifestazioni di fede avvenivano nei confini privati della sua abitazione, – ha affermato –, ma ieri il suo comportamento ha generato panico tra i cittadini, perciò non ho potuto fare altrimenti».

Su di lui la Procura di Lecce ha già aperto un’inchiesta risalente all’autunno del 2024, per fare luce su una presunta setta che avrebbe il suo centro nella stessa abitazione dell’uomo, alla periferia di Miggiano. Kadir, infatti, salentino di nascita, sostiene di essere “il sesto angelo dell’Apocalisse”, uno dei figli diretti di Dio.

Per questo, attraverso presunte manipolazioni psicologiche, imporrebbe ai suoi adepti uno stile di vita basato sulle privazioni come sacrifici purificatori: digiuno, isolamento e castità.

Il caso era giunto all’attenzione degli inquirenti a seguito di alcune denunce presentate da genitori di maggiorenni che avevano deciso di stravolgere completamente le loro vite, in nome delle teorie religiose professate da Kadir.

