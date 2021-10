ROMA- La nota cantante tarantina Mietta è risultata positiva al Covid. È stata la stessa artista ad annunciare la positività durante il programma del sabato sera “Ballando con le stelle” su Rai 1, al quale partecipa come concorrente in coppia con il ballerino Maykel Fonts.

Mietta dialogando con Milly Carlucci in collegamento Skype dalla sua abitazione, ha detto in diretta di stare bene e di essere asintomatica.