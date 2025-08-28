Mieli: “In Puglia partita chiusa a favore del centrosinistra. Ma resta un mistero come la destra abbia perso tutto”

“Decaro ed Emiliano non ci sono perché avrebbero dovuto dire delle genericità. Quindi hanno fatto bene a non venire. La mia impressione è che l’accordo tra Emiliano e Decaro si stia chiudendo e che quindi la partita sia a favore del centrosinistra”. Con queste parole Paolo Mieli, giornalista e opinionista di lungo corso, ha offerto la sua chiave di lettura sul quadro politico pugliese in vista delle elezioni regionali del 2025.

Secondo Mieli, il centrosinistra appare oggi in posizione di vantaggio nonostante un contesto storico che, a suo avviso, vedrebbe la Puglia come “una regione di centrodestra”. Una contraddizione che spinge l’analista a interrogarsi sulle ragioni della forza del campo progressista guidato dal governatore Michele Emiliano.

“La Puglia che io conosco è una regione di centrodestra – ha spiegato – e chiedo come abbia fatto la sinistra a farla diventare rossa. Credo che ciò sia dovuto alla capacità di Emiliano di intercettare gruppi di parere politico opposto e coinvolgerli in qualcosa di duraturo. Ha preso uomini di centrodestra e li ha fatti di centrosinistra”.

Un’abilità, quella del presidente uscente, che per Mieli ha cambiato radicalmente gli equilibri regionali: “Dovrei chiedere a qualche uomo di centrodestra come hanno fatto a perdere tutto”.

Le parole dell’ex direttore del Corriere della Sera arrivano in un momento cruciale per i partiti pugliesi: mentre nel centrosinistra si lavora a ricomporre i rapporti tra Emiliano e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel centrodestra restano ancora aperte le partite interne e il nodo delle candidature.

Maria Teresa Carrozzo