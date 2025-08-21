Microdelinquenza nella BAT: “Silenzio istituzionale inaccettabile”

L’associazione “Io Ci Sono!” di Savino Montaruli chiede un Osservatorio provinciale dopo il caso Andria

Il recente episodio di microdelinquenza avvenuto ad Andria lo scorso 17 agosto, nei pressi di Palazzo di Città, ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza giovanile nella provincia di Barletta-Andria-Trani. L’aggressione, che ha visto vittima un minorenne costretto a ricorrere alle cure ospedaliere, è stata denunciata dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che ha sottolineato come simili episodi non possano essere liquidati come semplici fatti di cronaca.

Sulla vicenda interviene l’associazione di impegno civico “Io Ci Sono!”, guidata dall’attivista sociale Savino Montaruli, che da tempo denuncia la crescita di episodi di microcriminalità nel territorio. “Apprezziamo moltissimo l’intervento del coordinamento nazionale perché rompe un muro di silenzio e richiama l’attenzione su una realtà che i cittadini vivono quotidianamente e che troppo spesso viene minimizzata”.

Secondo l’associazione, la tendenza a ridurre episodi gravi a “questioni tra ragazzi” alimenterebbe un clima di assuefazione e impunità, rendendo più difficile un’azione efficace di prevenzione e contrasto. “È un invito chiaro rivolto alle istituzioni, alle agenzie educative e all’intera comunità a interrogarsi sul terreno che consente a questi fenomeni di radicarsi”.

“Io Ci Sono!” ribadisce la richiesta, già avanzata in passato, di convocare l’Osservatorio sulle tensioni economico-sociali presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, con incontri pubblici in tutti i comuni della provincia. “Solo così sarà possibile avere un quadro reale della situazione e non basarsi unicamente sulle versioni riportate nei palazzi istituzionali”.

L’associazione conclude sottolineando come la situazione di Andria non sia isolata, ma comune anche ad altre città del territorio: “Ignorare questa realtà significherebbe aggravare un problema che richiede risposte urgenti e condivise”.

