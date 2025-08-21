21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Savino Montaruli

Microdelinquenza nella BAT: “Silenzio istituzionale inaccettabile”

Dante Sebastio 21 Agosto 2025
centered image

L’associazione “Io Ci Sono!” di Savino Montaruli chiede un Osservatorio provinciale dopo il caso Andria

Il recente episodio di microdelinquenza avvenuto ad Andria lo scorso 17 agosto, nei pressi di Palazzo di Città, ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza giovanile nella provincia di Barletta-Andria-Trani. L’aggressione, che ha visto vittima un minorenne costretto a ricorrere alle cure ospedaliere, è stata denunciata dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che ha sottolineato come simili episodi non possano essere liquidati come semplici fatti di cronaca.

Sulla vicenda interviene l’associazione di impegno civico “Io Ci Sono!”, guidata dall’attivista sociale Savino Montaruli, che da tempo denuncia la crescita di episodi di microcriminalità nel territorio. “Apprezziamo moltissimo l’intervento del coordinamento nazionale perché rompe un muro di silenzio e richiama l’attenzione su una realtà che i cittadini vivono quotidianamente e che troppo spesso viene minimizzata”.

Secondo l’associazione, la tendenza a ridurre episodi gravi a “questioni tra ragazzi” alimenterebbe un clima di assuefazione e impunità, rendendo più difficile un’azione efficace di prevenzione e contrasto. “È un invito chiaro rivolto alle istituzioni, alle agenzie educative e all’intera comunità a interrogarsi sul terreno che consente a questi fenomeni di radicarsi”.

“Io Ci Sono!” ribadisce la richiesta, già avanzata in passato, di convocare l’Osservatorio sulle tensioni economico-sociali presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, con incontri pubblici in tutti i comuni della provincia. “Solo così sarà possibile avere un quadro reale della situazione e non basarsi unicamente sulle versioni riportate nei palazzi istituzionali”.

L’associazione conclude sottolineando come la situazione di Andria non sia isolata, ma comune anche ad altre città del territorio: “Ignorare questa realtà significherebbe aggravare un problema che richiede risposte urgenti e condivise”.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Auto incendiate a Margherita di Savoia: “Facciamo squadra contro criminalità”

21 Agosto 2025 Dante Sebastio
Canosa Ricettazione

Canosa, arrestati due andriesi per ricettazione di mezzi pesanti

21 Agosto 2025 Andrea Catino

Gdf Bat, avvicendamento al Comando Provinciale

20 Agosto 2025 Andrea Catino

Triangolare finisce in rissa: nessuna conseguenza per Di Jeva del Barletta

20 Agosto 2025 Redazione

Barletta, due rapine a mano armata in poche ore: arrestato 47enne

20 Agosto 2025 Andrea Catino

Blitz antidroga a Bisceglie: arrestati due uomini e una donna

20 Agosto 2025 Andrea Catino

potrebbe interessarti anche

Volley C/F, Pm Potenza riparte tra conferme tecniche e novità societarie

21 Agosto 2025 Redazione

Metaponto, accessibilità ed inclusione sotto l’ombrellone

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Basket B/F, Fabio Palagiano torna alla guida della Dinamo Taranto

21 Agosto 2025 Redazione

Commissione bilancio, Poli Bortone all’opposizione: “Siete i kamikaze della politica, irresponsabili“

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo