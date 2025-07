Michele Guida è un nuovo attaccante dell’Heraclea

L’Heraclea Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Michele Guida, attaccante esterno classe 1998, in vista dell’imminente stagione sportiva che vedrà il club debuttare per la prima volta nella storia in Serie D.

Giocatore duttile e fantasioso, Guida è riconosciuto come un autentico numero 10, capace di interpretare il ruolo offensivo con grande qualità tecnica e visione di gioco. Le sue caratteristiche lo rendono un rinforzo di spicco per il reparto avanzato della formazione rossoblù.

Nel corso della sua carriera, il nuovo acquisto dell’Heraclea ha indossato maglie prestigiose come quelle di Ravenna, Nocerina, Taranto, Turris, Gravina e Gladiator, costruendosi un profilo tecnico e tattico di alto livello grazie all’esperienza maturata in diverse piazze blasonate del calcio dilettantistico e semi-professionistico.

“Siamo felici di poter contare su un calciatore del calibro di Michele Guida per affrontare questa nuova avventura sportiva”, è il messaggio trasmesso dal club attraverso i propri canali ufficiali.

