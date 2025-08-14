Michele Emiliano: “Difficile possa fare un passo di lato”

Il governatore respinge le pressioni per farsi da parte. E a proposito dell’ex Ilva rilancia su decarbonizzazione e unità politica

“La mia esperienza in politica nasce tra le persone e si fonda sulla loro fiducia. Non ho mai accettato ruoli calati dall’alto, sarà difficile che proprio adesso qualcuno possa chiedermi di fare un passo di lato, senza argomenti sensati e probabilmente solo per marketing politico”. Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, a proposito delle pressioni che gli sarebbero arrivate da Antonio Decaro, Giuseppe Conte e Matteo Renzi affinché non si candidi come consigliere regionale al termine del suo mandato da governatore.

Emiliano ha precisato che “per prima cosa” discuterà all’interno del Partito democratico su quale sia la scelta più opportuna. Interpellato sull’ipotesi di un passo indietro di Decaro, ha risposto: “Sarebbe un errore. Antonio è una risorsa per la Puglia. Sono certo che prenderà le sue decisioni con senso di responsabilità. In ogni caso quello che conta è che il campo progressista si presenti unito e forte”.

Sull’eredità lasciata in dieci anni di governo regionale, Emiliano ha ribadito: “Non lascio la Puglia. Continuerò a lavorare intensamente per questa terra meravigliosa che abbiamo rivoluzionato in positivo in questi venti anni, fino a renderla nota e invidiata in tutto il mondo”. Tra i risultati citati, il recente accordo per la decarbonizzazione dell’ex Ilva: “Non la definirei una vittoria personale, ma certamente un riconoscimento alla coerenza e alla determinazione con cui, anche quando sembrava impopolare, ho difeso l’obiettivo della decarbonizzazione”.

Sul rapporto con il Movimento 5 Stelle e il futuro del siderurgico di Taranto, Emiliano ha ricordato: “Quando il M5s chiedeva la chiusura della fabbrica, sapevo che nessuno avrebbe davvero voluto farlo. Ho preferito parlare di riconversione con tecnologia a riduzione diretta. Restano divergenze sui tempi e sui modi di chiudere le fonti inquinanti, ma con spirito di collaborazione e lealtà arriveremo a un’intesa anche con chi oggi vorrebbe che la fabbrica sparisse. Credo che anche il Movimento debba riflettere sull’importanza di costruire intese istituzionali che diano una prospettiva concreta a Taranto”.

