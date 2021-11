BARI- L’appuntamento è per il primo dicembre prossimo, ore 18, all’hotel Parco dei Principi di Bari, nei pressi dell’aeroporto. Il Governatore di Puglia, Michele Emiliano, convoca tutti i candidati e aderenti alle liste civiche e partiti regionali per dare vita al soggetto politico unico federato di tutto il mondo civico regionale. È quanto riporta in esclusiva “LoJonio.it”

Un appuntamento che, di fatto, mette in moto la macchina elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative e, non si sa quando, di quelle politiche. Di certo Michele Emiliano sarà in campo per sostenere il suo progetto e quello dei candidati sindaco. Il tutto è preceduto dal caso-Taranto, con lo scioglimento anticipato del consiglio comunale, che sarà rinnovato, commissariamento a parte, nel prossimo anno, come da scadenza naturale. Emiliano ha già assicurato il suo sostegno alla ricandidatura di Rinaldo Melucci, ma anche lui dovrà fare i conti con l’area centrista, che sta movimentando la scena.