Condividi su...

Linkedin email

Michela Savina La Iacona – nominata Prefetto dal ministro dell’Interno, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Brindisi. Prende il posto di Carolina Bellantoni, destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le politiche del personale dell’Amministrazione civile presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

La Iacona era viceprefetto vicario presso la prefettura di Enna dall’aprile 2017.