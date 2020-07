Meteo | Weekend caldo afoso al Sud

Condividi

Nuovo break temporalesco nel Nord Italia durante il weekend, mentre al Sud sarà ancora caldo afoso. L'artefice del cambiamento nel settentrione, spiega il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, sarà ancora una volta il vortice freddo posizionato tra il Mare del Nord e la Scandinavia e le caratteristiche del guasto saranno con ogni probabilità molto simili a quelle avutesi lo scorso weekend. "L'anticiclone - precisa il meteorologo - rimonterà sulla Francia e spingerà la depressione verso Sudest, facendola scivolare velocemente sull'Italia settentrionale. Il fronte si addosserà dapprima alle Alpi con avvisaglie temporalesche già venerdì poi nella giornata di sabato scavalcherà l'arco alpino per dirigersi verso le pianure". Le zone maggiormente interessate dai temporali che localmente potranno essere di forte intensità e talora accompagnati da grandine, aggiunge Migliore, "dovrebbero essere Triveneto ed Emilia Romagna ma i temporali potranno raggiungere anche la Lombardia e il basso Piemonte. L'area di bassa pressione transiterà entro la prima parte della nottata tra sabato e domenica, quando libererà definitivamente il Nord per portare qualche piovasco lungo l'Adriatico centrale e in parte al Sud. Forti venti di Bora e un drastico calo termico accompagneranno il transito della perturbazione". Diversa la situazione al Sud e sulle Isole maggiori, dove le temperature tenderanno a salire ulteriormente facendo registrare punte fino a 37-38 gradi sul Tavoliere e sul Cagliaritano, il clima sarà molto afoso lungo le regioni tirreniche con temperature percepite anche superiori ai 40°C apparenti su Lazio e Campania, ma domenica sera una diminuzione è attesa anche al meridione.