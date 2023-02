Meteo: Tornano freddo, gelo e venti di burrasca

Dopo alcuni giorni di sole e un caldo quasi primaverile, con massime che hanno raggiunto 20 gradi anche al Nord, è ora previsto il ritorno dell’inverno.

I meteorologi indicano nelle prossime ore l’arrivo di aria artica, gelo e vento con una brusca diminuzione delle temperature. Il sito www.iLMeteo.it prevede che, con lo spostamento anomalo dell’anticiclone delle Azzorre verso la Svezia, correnti polari dalla Russia inizieranno ad avanzare verso l’Italia.

Per domenica 5 febbraio è atteso l’arrivo del nucleo più consistente di aria fredda, che porterà un tracollo termico di 15 gradi in quota, 10 gradi in pianura. Il freddo è previsto per gran parte della prossima settimana da Nord a Sud: le regioni più colpite saranno quelle esposte ad Est, dalle Marche alla Puglia, con possibili isolati fiocchi anche in spiaggia.

Da domani, domenica 5, e nel corso della prossima settimana l’aria fredda proveniente dall’Europa orientale si propagherà a tutto il Paese, dando il via a un periodo con temperature sensibilmente inferiori alla norma. Trattandosi di una massa d’aria continentale poco umida, e a causa della persistenza di un potente anticiclone sull’Europa centrale, questa ondata di freddo non sarà accompagnata da precipitazioni significative.

