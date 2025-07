Meteo: temporali in arrivo, allerta gialla in Puglia

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e di criticità valido dalle 08:00 di lunedì 28 luglio 2025 per le successive 12 ore.

Secondo quanto comunicato, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrosettentrionale. I quantitativi di pioggia cumulata saranno generalmente deboli, con possibilità di picchi moderati in particolare sul versante adriatico centrale della regione.

Contestualmente, a partire dallo stesso orario e per la medesima durata, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali nelle aree della Puglia centrale bradanica e della Puglia centrale adriatica.

Le autorità richiamano le Strutture del Sistema Locale di Protezione Civile all’adeguamento dei livelli di attenzione previsti dai propri piani di intervento, in modo da garantire la massima sicurezza per la popolazione e il territorio.

