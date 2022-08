Temperature massime in generale aumento, con valori da elevati a localmente molto elevati sulle zone interne e pianeggianti della Puglia. In vista di questa ondata di calore, il Ministero della salute invita la popolazione a seguire i consigli generali:

• Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00);

• Evita le zone particolarmente affollate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti;

• Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata;

• Indossa indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole;

• Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo;

• Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche;

• Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste;

• Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole;

• Assicurati che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte;

• In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico.

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore: https://www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4542&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto&btnBollettino=BOLLETTINI