Meteo: il caldo concede una tregua per 10 giorni

Arriva direttamente dall’Atlantico in Italia una ‘ventata d’aria fresca’ che dopo due settimane di caldo estremo farà finalmente abbassare le temperature su valori più accettabili. Una tregua per l’afa che durerà almeno per i prossimi 10 giorni, con il termometro che registrerà mediamente massime di 34-35 gradi, fino a 13 in meno nelle regioni meridionali, rispetto alle settimane scorse.

A confermare la discesa della colonnina di mercurio è anche la scomparsa delle città da bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute per le giornate di domani e venerdì. L’abbassamento delle temperature è merito dell’indebolimento dell’anticiclone africano in seguito all’afflusso di correnti atlantiche che si sono riversate prima sul Nord Italia, e poi anche a Sud.

Finalmente, i valori notturni scenderanno sotto i 20 gradi, e si comincerà a poter riposare. L’abbassamento delle temperature è certificato anche dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oltre ai bollini rossi, spariscono anche quelli arancioni (rischio salute dovuto al caldo per i più fragili), con l’eccezione di Perugia, ma solo venerdì. I bollini gialli (stato di pre-allerta per ondate di calore) prevalgono di gran lunga tra le 27 città prese in considerazione dal bollettino. Ma ci sono anche città con il bollino verde, soprattutto al Nord, dove il rischio caldo è pari a zero per tutta la popolazione.

