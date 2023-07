Meteo: Clima rovente da domenica, allerta anche per l’afa

Non solo il caldo, ma anche e soprattutto l’afa: le alte temperature che si stanno registrando in Italia, e che si impenneranno a partire da domenica, saranno accompagnate da un alto livello di umidità che aumenterà il disagio fisico. Quindi, se farà caldissimo di giorno, la notte non sarà da meno per via dell’afa.

L’anticiclone africano acquisterà sempre più potenza a partire da domenica quando il suo cuore bollente si avvicinerà minacciosamente all’Italia. Un primo aumento delle temperature in realtà si registrerà domenica: se al Nord non si supereranno i 34-35 gradi, al Centro si toccheranno i 37°C come a Firenze e Roma, stessa cifra possibile anche in Campania, come sul casertano. Farà ancora più caldo invece sulle zone interne di Sardegna e Sicilia dove si potrebbero registrare i 42°C.

Da lunedì, poi, il clima sarà ancora più rovente. Questa situazione, quanto meno al Centro-Sud dovrebbe durare almeno per altri 10 giorni, al Nord invece da mercoledì 12 è atteso un indebolimento dell’anticiclone che provocherà i primi forti temporali sulle Alpi.

NEL DETTAGLIO

Domenica 9: Al nord sole e caldo intenso. Al centro clima rovente con sole prevalente. Al sud tutto sole e caldo diffuso.

Lunedì 10: Al nord sole e caldo sempre più intenso. Al centro sole e caldo forte. Al sud clima bollente e soleggiato.

Tendenza: prosegue il bel tempo al Centro-Sud, alcuni temporali sulle Alpi.

