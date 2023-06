Meteo: Anticiclone africano porta caldo afoso su tutta la Puglia

L’Italia si prepara ad affrontare la prima ondata di calore del 2023 con l’arrivo dell’anticiclone africano dall’Algeria: 6-10 gradi in più entro martedì. Il caldo quest’anno arriva con notevole ritardo dopo almeno 6 settimane di nubifragi e temperature sotto la media.

Dal weekend si prevedono condizioni di caldo afoso su tutta l’Italia: le temperature saliranno in modo più sensibile da domenica, portandosi già oltre i 35°C in alcune zone interne delle Isole Maggiori, in particolare in Sardegna.

Da lunedì il termometro salirà ovunque raggiungendo un primo picco proprio per il solstizio d’estate. Fra le città più calde Taranto, con 37 gradi all’ombra, Foggia e Matera 36°C, Bari, Bolzano, Forlì e Lecce con 35°C.

Nel dettaglio.

Venerdì 16: Al nord soleggiato, qualche acquazzone sul Triveneto entro sera. Al centro soleggiato, ventoso sulle regioni adriatiche. Al sud instabilità residua con qualche temporale forte in Puglia, piogge sparse su Calabria e Sicilia; venti tesi di Maestrale.

Sabato 17: Al nord soleggiato e caldo, addensamenti pomeridiani sui rilievi. Al centro bel tempo, nubi pomeridiane sui monti. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso.

Domenica 18: Al nord soleggiato e caldo, qualche temporale pomeridiano sulle Alpi specie occidentali. Al centro bel tempo e caldo. Al sud sereno e caldo.

